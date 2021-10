Stottercoach Frank stotterde vroeg zelf: ‘Ik praatte alleen als het moest’

Fietser zwaarge­wond na aanrijding, maar vrouw gaat vrijuit door onvoldoen­de politie-onderzoek

19 oktober BREDA – ,,Er is slechts summier onderzoek gedaan door de politie. Bij het verhoor van de verdachte is er niet doorgevraagd over de gereden snelheid en of de vrouw stopte of niet.’’ Door het gemankeerde onderzoek kon de rechtbank niets anders doen dan de betrokken vrouw van 52 jaar uit Etten-Leur vrijspreken van schuld aan een ongeluk.