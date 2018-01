Stormloop op kaarten voor maauwavonden KV Leurse Leut

Iedereen kreeg een nummer. Zo werd de stormloop op de kaartjes in banen geleid. Per persoon kon men maximaal zes kaartjes kopen.

De zaterdagavond bleek enorm in trek en was dus zo uitverkocht. Voor vrijdag 19 januari zijn er nog zo'n zestig over en die zijn verkrijgbaar in Het Turfschip en bij kapperszaak J&L.

Select gezelschap

De commissie mauwavonden van de Leurse Leut zet op beide dagen eenzelfde select gezelschap van zeven mauwers in De Boeg (zo wordt op de Leur, Ut Zwaaigat, de ton genoemd). Naast de winnaar van vorig jaar, Arno Renne, zullen André Geltmeijer, Twan van Oers, Carla van Gils, Ellis Marcelis, Luuk Meesters en Marleen Konings nu de lachspieren gaan testen.

Een vijfkoppige jury beoordeelt hun optredens. En roept op de slotavond, zaterdag, "De Grootste Mauwer van Ut Zwaajgat" uit. Elke avond is er tevens een publieksprijs. ,,Opmerkelijk dat het publiek op vrijdagavond vrijwel altijd voor een andere mauwer kiest dan het publiek op zaterdagavond'', zegt commissievoorzitter Edward Dam. ,,Op vrijdag komen de luisteraars en op zaterdag de feestvierders'', is zijn ervaring.

''Onvoorstelbaar'' populair

Hij trekt ondertussen al vijftien jaar de kar bij de maauwavonden en is blij dat deze, ''na een dipje'' de laatste jaren ''onvoorstelbaar'' populair zijn. Het wordt overigens al de 45e Leurse tonpraatavond. Vele jaren was Rinus Hermans de grote organisator. Als eerbetoon is na zijn overlijden de 'Rinus Lacht Mee Trofee' ingevoerd. Die onderscheiding wordt alleen uitgereikt als er op een maauwavond iemand iets bijzonder lachwekkends presteert.

,,Dat gebeurt niet ieder jaar. Vorig jaar ging wel, toen ging die naar de nar, die onverhoeds van het podium viel'', lacht Dam. De formule die zijn commissie hanteert, is al enkele jaren succes.

Presentator is Peter Meesters, die zowel prins als tonprater geweest is, weet de bezoekers goed te bespelen. Verder zorgt de muziek van hofkapel De Turfblaozers en Disco Meezun2en dat de stemming er in blijft. Normaal zijn de Leurse maauwavonden twee weken voor carnaval. ,,Dit keer een week eerder, omdat het carnavalsseizoen kort is en in zustervereniging De Stijloren in de voorlaatste week haar 66-jarig bestaan viert'', verklaart Dam.