Stormloop op boekenpakketjes: bibliotheek zet actie met gratis boeken op pauze

ETTEN-LEUR - ‘Misschien kunnen we op deze manier veertig, vijftig gezinnen aan boeken helpen, in een tijd zonder bieb.’ Dat is wat Willeke Rosdorff van Nieuwe Nobelaer dacht, toen de bibliotheek een actie bedacht om gratis boeken uit te delen in coronatijd. Maar de belangstelling voor de actie bleek vele malen groter dan verwacht: inmiddels hebben zich zo’n 570 mensen gemeld voor een boekenpakket.

Nieuwe Nobelaer heeft daarom donderdag besloten de actie voorlopig te pauzeren, zodat de bibliotheek de binnengekomen verzoeken eerst op een goede manier kan verwerken.

Hoofd educatie Rosdorff was ‘mega-overdonderd’ toen ze op woensdagochtend de mailbox bij Nieuwe Nobelaer opende, zegt ze. Een dag eerder kondigde de bibliotheek het boekenplan aan. ,,Een halve dag nadat we het persbericht de wereld in hadden gestuurd, zaten er al meer dan 200 aanvraagformulieren in de mail.”

Nu de bibliotheek vanwege het coronavirus dicht is, wilde Nieuwe Nobelaer mensen helpen door pakketjes met afgeschreven biebboeken uit te delen. Samengesteld zodat de boeken passen bij het gezin van de aanvrager, en: mensen hoeven ze niet meer terug te brengen.

Quote Dit laat zien hoe groot de behoefte is om te lezen, ook nu Willeke Rosdorff, Nieuwe Nobelaer

Bij Nieuwe Nobelaer zijn ze blij met de grote belangstelling: ,,Dit laat zien hoe groot de behoefte is om te lezen, we vinden het heel mooi dat we een manier hebben bedacht om daarbij te helpen.”

Maar de enorme hoeveelheid aanvragen zorgde wel voor een logistieke puzzel: ,,Want we moeten de boeken wel uitdelen op een veilige manier. Dus met voldoende afstand tussen onze medewerkers en tussen bezoekers, zonder allemaal extra mensen in het gebouw. De veiligheid van onze medewerkers en de bezoekers staat natuurlijk voorop.”

Veilig uitdelen

Om de boeken veilig uit te kunnen delen, krijgen alle aanvragers bericht over een vast tijdvak waarin ze hun pakketje op mogen komen halen. Aan de deur. Dat gebeurt vanaf maandag en zal een week of twee gaan duren, verwacht Rosdorff.