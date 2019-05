Stopverbod bij brede school D'n Overkant Etten-Leur

Verdachte uit Et­ten-Leur in zaak knoflook­wiet mag naar huis

15 mei ETTEN-LEUR/BREDA - Mohammad B. (38) uit Etten-Leur heeft een stevig strafblad met veel opiumwetfeiten, zei de rechtbank. Maar omdat er zo weinig duidelijk is over het onderzoek naar de 2300 kilo hasj en wiet die onder knoflook in zijn loods werd gevonden, mag hij wel naar huis. Dat besloot de rechtbank in Breda woensdag.