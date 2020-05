‘Stop eens bij zo’n boer als u eropuit trekt en zo geniet van het mooie buitengebied’

Meer dan welkom is deze regen voor de graslanden. Het gras kan in deze periode heel hard groeien als de temperatuur goed is en er voldoende vocht is. De laatste week was de groei er op de wat drogere gronden wel uit. Veel boeren besloten het gras te maaien en in te kuilen. Ik wil het gras eerst nog wat laten groeien. Maar stel je voor dat het nu weken regenachtig blijft, dan wordt het weer te lang, en dan wordt de kwaliteit minder. Zo zie je maar, het valt voor een boer niet altijd mee de juiste beslissing te nemen, soms wordt geduld beloond en de andere keer niet.