‘Stoere’ kinderen zamelen geld in voor leeftijdgenootjes met kanker. Burgemeester: ‘Ik ben heel trots op hen’

Sam, Sven, Jordy en Bart. Ze kennen elkaar uit de wijk (de Lage Banken) en zitten bij elkaar op basisschool D'n Overkant. Met zeven vrienden en een vriendin zamelden ze in een week 205,70 in voor KiKa.

,,We hadden niks te doen en toen kwamen we op het idee om geld in te zamelen. Maar we wisten nog niet waarvoor", zegt Jordy Evers (10).

Quote Ksenia zat bij ons op school en haar broertje ook. Ksenia is vorig jaar overleden. Jordy Evers

Overleg met de vrienden Bart van Nijnatten en Sven Deijkers (ook 10) en de twee jaar oudere broer van Sven (Sam) bracht hen al snel op KiKa. ,,Ksenia zat bij ons op school. Vorig jaar is ze overleden”, verklaart Jordy. ,,Haar tweelingbroertje zit ook bij ons op school.”

Ksenia Putter, het meisje over wie hij spreekt, overleed op 17 augustus vorig jaar aan de gevolgen van hersenstamkanker. Ze werd slechts 9 jaar oud.

Quote De reacties waren heel positief. Van sommige mensen kregen we 10 euro, van anderen zelfs 20 euro. Sven Deijkers

Sam Deijkers: ,,We zijn stoepen, tuinpaden en opritten schoon gaan vegen.” De kinderen vroegen een euro per klusje en de reacties, zegt broertje Sven, waren heel positief: ,,We kregen van iemand 10 euro en van iemand anders 20. En nog een paar mensen gaven 5 euro.”

Burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur kwam deze kinderen vorige week tegen op straat, maakte spontaan een praatje en hoorde dat ze geld aan het inzamelen waren voor KiKa. 'Stoere jongens. Ik ben heel trots op hen', schreef ze op haar eigen Facebookpagina. © Miranda de Vries

In totaal haalden de kinderen zo ruim 205 euro op. De vader van Sven en Sam heeft het geld inmiddels op de rekening van KiKa gestort.

Nu hebben ze weer alle aandacht voor school nodig, dus is er even minder tijd voor klusjes voor het goede doel. Sam: ,,Maar misschien dat we in de herfstvakantie weer wat kunnen bedenken. KiKa is een goed doel, maar de kinderen weten er nog wel enkele.

Bart: ,,Unicef en het Wereld Natuurfonds.” Jordy: ,,Of Stichting Aap.” En wat Sam betreft komt ook het KWF Kankerfonds in aanmerking voor een bijdrage.