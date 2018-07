Stijn Streuvelslaan in Etten-Leur blijft 30 kilometer, maar wordt wel aangepast

Deze verandering viel in de smaak bij de raad. Ron Dujardin (D66): ,,Wij zijn blij te horen dat u de mening van de raad overneemt in de uiteindelijke oplossing." Ook het CDA is tevreden, maar zou graag een zebrapad zien ter hoogte van de inrit van het skatepark. Maar daar kan de wethouder niet in meegaan: ,,Dan ligt het zebrapad te dicht bij de rotonde, dat is niet veilig. De wegoversteek bij de Kiss en Ride strook wordt wel ingericht als zebrapad, omdat we verwachten dat daar de meeste voetgangers oversteken."



Verweer

Deze maatregelen gelden enkel voor het stuk van de Stijn Streuvelslaan tussen de Guido Gezellelaan en de Couperuslaan, zo'n 250 meter. Per etmaal komen daar bijna 6.000 voertuigen langs en 1.500 fietsers, dat zijn aantallen die in de buurt komen van een gebiedsontsluitingweg waar 50 kilometer is toegestaan. Daar was veel verweer tegen en is nu een stokje voor gestoken.