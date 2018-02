Stijloren en Zwaajgatjes: 'Meej mekaore op koers'

Wat wil je ook anders met kanjers als Joop Zuremelk, Tom de Meloen, Bauke Bollemaag en Chris Vroem als deelnemers. Aan de start gebracht door CV Nun Grote Bout. Ook Max Verstappen stond aan het vertrek. En na het nodige kunst en vliegwerk haalde Mad Max nog de finish ook. Spectaculair uitgevoerd door CV De Nakommers.

Volgens Stichting Carnavalsoptocht (SCO) Etten-Leur was er in verschillende bouwschuren nog tot in de nacht doorgewerkt om alles tot in de puntjes gereed te krijgen. Dat leidde tot een vrolijk, kleurrijk en gevarieerd spektakel tussen het jubilerende Stijlorenrijk en eindstation Ut Zwaajgat. De voortdurende problematiek met betrekking tot het tekort aan geschikte bouwlocaties kreeg wel enige aandacht in de stoet, maar optimisme voerde de boventoon omdat een oplossing volgens SCO in zicht is. SV De Deurstampers sprong er mooi op in door een mini-mini wagen te bouwen. Een legertje schattige gele Mignos liep rond met grote vergrootglazen om de kleinste wagen uit de geschiedenis van de optocht te zoeken.

CV De Kwarre en CV De Gangmakers hadden voor het eerst - min of meer noodgedwongen - de krachten gebundeld. De samenwerking is volgens een van de bouwers zo goed bevallen dat die wel eens blijvend zou kunnen zijn: "We hebben dubbel zo groot uitgepakt dit jaar", zei hij. "Misschien liggen we de kommende 66 jaore wel meej mekaore op koers", knoopte hij het motto van De Stijloren ('Al 66 jaore veur mekaore') en de Leurse Leut ('We liggen op koers') aan elkaar. CV Ietskus Aanders en De Pannenkoeken pakten traditiegetrouw groot uit met respectievelijk een zelfs van een CO2-shooter voorziene brandweerwagen en een kleurrijk en zonnig Mexicaans tafereel.

"Terug van Weggewiest", staat er op de wagen van CV De Tapkes. Niet dat ze er vorig jaar niet bij waren. "We zijn net terug van vakantie eej", licht een van de bouwers toe. Wat een toestanden, met al die koffers. Origineel bij de grote groepen was de act van de gekloonde clowns. Onder het publiek waren er vraagtekens over het hoe en waarom van de brandweerwagen met een grote groep "fiere mannen" en vikingen. Hoezo? Een van de clubleden licht het lachend toe: "De combinatie is helemaal niet logisch, maar wat is er wel logisch met carnaval? Gewoon de vik erin."

