Stiefvader en -zoon mishandelen en bedreigen elkaar na ruzie om joint in Etten-Leur

COLUMN Stampers­gat, douze points

26 mei Stampersgat, douze points. Dat mierzoete Eurovisie Songfestival heeft volgend jaar natuurlijk niks te zoeken in de MECC, Ziggo Dome of Ahoy. Het hoort thuis in hét suikerdorp bij uitstek en dan bij voorkeur in de legendarische muziektempel: Zaal Geerts in Stampersgat.