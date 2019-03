Stichting in Etten-Leur heeft al meer dan de helft van de benodigde honderd AED's opgehangen

Agent die doorge­draai­de man doodschoot in Et­ten-Leur ‘moet voor leven hebben gevreesd’

15 maart ETTEN-LEUR - De politieagent die dinsdagochtend in Etten-Leur een doorgedraaide man doodschoot, moet voor zijn leven hebben gevreesd. Dat is de voorzichtige conclusie van politiewetenschapper Jaap Timmer. De expert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam kan op de informatie die er nu is niet anders concluderen dan dat er sprake lijkt te zijn geweest van noodweer. ,,Het kan dan ook verklaren waarom hij in zijn romp is geschoten en niet op zijn benen.”