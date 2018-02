ETTEN-LEUR - De Stichting Halt heeft vorig jaar vier jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar uit de gemeente Etten-Leur terug in handen van de politie gegeven omdat zij afspraken niet zijn nagekomen. Op een totaal van zeventig jongeren beoordeelt Halt dat als een gering aantal.

Dat de Halt-straf in 66 gevallen wel het gewenste resultaat heeft opgeleverd, doet de stichting deugd. Al zeggen cijfers volgens relatiemanager Jasper Goudswaard lang niet alles. Vergelijkingen met het verleden zijn moeilijk te maken na de veranderingen in de zorg, inmiddels drie jaar geleden. In de Jeugdzorg wordt sinds dat moment nauwer samengewerkt met andere instanties. Voor Halt weegt zwaarder wat er in het voortraject wordt bereikt door op scholen met jongeren te discussiëren over thema's die door de scholen zelf zijn aangedragen. Die onderwerpen variëren van online-veiligheid, digitaal pesten en sexting tot de spelregels rond het afsteken van vuurwerk.

Groepsverband

Halt bezoekt jaarlijks alle groepen acht van de Etten-Leurse basisscholen, maar ook klassen in het voortgezet onderwijs. ,,Vaak komen jongeren in groepsverband in aanraking met de politie. Dan zijn scholen de aangewezen plek om dat te bespreken. Wij houden ook bijeenkomsten met ouders. Als er iets is voorgevallen, kunnen wij kijken wat nodig is om herhaling te voorkomen'', zegt Goudswaard.

Prikstok

De tijd dat jongeren door Halt met een oranje hesje en prikstok de straat op worden gestuurd is voorbij. Het zwaartepunt van de maatregelen is verlegd naar excuus-gesprekken die overtreders (niet vrijblijvend) moeten voeren met de benadeelde partij. ,,Dat vinden jongeren vreselijk. Juist daarom werkt dit veel effectiever dan een taakstraf of boete. Jongeren ervaren dan wat hun gedrag teweeg brengt bij een ander'', zegt Goudswaard. ,,En ze realiseren zich beter waarom ze die straf hebben gekregen'', vult wethouder Jean-Pierre Schouw aan.

Vervolgtraject

Als jongeren de gesprekken met Halt, excuusgesprekken en eventuele leeropdrachten goed hebben doorlopen, komen ze daarmee weg. Zo niet, dan buigen andere instanties zich over een vervolgtraject.