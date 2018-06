Stichting Etten-Leur Promotion duikt weer in verleden bij Midzomerparty

32 jaar overblijf­moe­der 'Het zal nog wel kriebelen'

13 juni ETTEN-LEUR - Wel 32 jaar was Trudy Alonso overblijfmoeder op basisschool 't Carillon in Etten-Leur. Dinsdag was haar laatste dag. Het liefst was ze nog gebleven, maar solliciteren wil ze niet.