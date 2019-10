Stichting Etten-Leur helpt oogpatiënten in Nepal

"Door de hoogte en het licht in de Himalaya krijgen Nepalezen sneller te maken met staar", legt Robbeson uit. "Ze wonen veel te ver van ziekenhuizen vandaan, zeker in Mustang waar we nu heen gaan. Dat is een oud koninkrijkje, op 3.800 meter hoogte. Erg dun bevolkt. Vorig jaar waren we in een lager deel van Nepal, daar zijn toen in korte tijd zo'n 900 mensen geopereerd. Lokale oogartsen voeren die operaties uit. Waar een Nederlandse collega er hier misschien drie op een dag kan doen, zijn het er daar wel dertig. Onder wat andere omstandigheden dan hier.”