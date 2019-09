Stichting Carnavals Optocht Etten-Leur zoekt bestuursleden

ETTEN-LEUR - Het is geen noodoproep, maar: ‘de vijver dunt wel uit'. De Stichting Carnavals Optocht Etten-Leur (SCO) is op zoek naar bestuursleden, nu er een aantal tegelijk zijn gestopt.

,,In een korte tijd hebben we afscheid moeten nemen van meerdere bestuursleden", zegt voorzitter Wouter de Koning. ,,We verliezen personen die een grote bijdrage leverden aan het Etten-Leurse carnaval en die het klappen van de zweep kennen.” Om die reden is de stichting op zoek naar nieuwe aanwas voor het bestuur.

,,Het is geen noodoproep, maar we gooien wel een hengeltje uit", zegt De Koning. ,,We merken dat meerdere organisaties in de regio moeite hebben om actieve mensen te vinden die het carnavalsleven warm willen houden. De vijver dunt wat uit.”

Warm hart

Een profielschets voor nieuwelingen is er niet. ,,Een groot voordeel zou zijn dat men het carnaval in Etten-Leur goed kent. Belangrijk is in ieder geval dat je het een warm hart toedraagt. Het zou fijn zijn als degenen die zich aanmelden voor langere tijd bij de stichting betrokken willen blijven. Verder zijn we niet zo kritisch: jong, oud, man, vrouw. Iedereen is welkom.”