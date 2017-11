Stichting Carnaval De Stijloren in Etten-Leur koersen af op 66 jarig bestaan

ETTEN-LEUR - Stichting Carnaval De Stijloren in Etten-Leur bestaat 66 jaar. Dat betekent een jaar met wel 66 extra's. Onder het motto 'Al 66 jaore veur mekaore' vond vrijdagavond in residentie Zaal Marktzicht in een zeer feestelijke sfeer het startschot voor het carnavalsseizoen 2017-2018 plaats.

Hierin zal Jordi Roovers als Prins Joris I voor de tweede achtereenvolgende keer de scepter zwaaien. 'Ik heb er heel veel zin in', zegt de 22-jarige installatiemonteur. 'Vorig jaar was het wel een keer spannend. Was ik toch een paar keer flink zenuwachtig. Nou weet ik wel zo'n beetje wat me te wachten staat: d'r mee mekaore een fantastische carnaval van maken.'

De Prins arriveerde precies op tijd - om 22.11 uur - in de feestzaal, juichend achterop een scooter, hartstochtelijk onthaald door het publiek. Hij heeft met goed gevolg zojuist Fietsroute 66 afgelegd, een route die uiteindelijk leidt naar het grote jubileumfeest, dat op 27 januari plaatsvindt in Studio76 en waarvoor alle geburen zijn uitgenodigd.

Zin in

De Stijloren hebben er duidelijk zin in en ook de Hofkabel van de avond, de Huteklutsers, was niet te stuiten. Thomas Lauwen krijgt komende carnaval wederom de rol van Nar Thommeke, Gerard van de Wielen is voor de 13e keer Pliessie Wout en - na een jaartje van afwezigheid - kruipt Thony den Braber weer in de huid van Adjudant Toon van Oranje. Spreekstalmeester Jac Nooijens kon tot zijn grote vreugde melden dat De Stijloren dit jaar weer een Hofdame hebben.

De eer om naast de Prins te mogen staan, is weggelegd voor Femke Pellis. Joop Roenhorst is 33-jaar lid van de club en loopt straks in een kiel met een gouden opdruk van 't Menneke, zegmaar de mascotte van De Stijloren. Kastelein Jac Veraart ontving de allereerste Stijlorenrijk-jubileumeditie van het likeurtje Moeierboomke. Kortom het was feest.