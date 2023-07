Buren winnen rechtszaak tegen Et­ten-Leur, maar schieten er niets mee op

ETTEN-LEUR - De buren die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de uitbouw bij een woning aan de Tolhuislaan in Etten-Leur zijn door de rechter in het gelijk gesteld. Maar de vergunning blijft geldig, waardoor ze er per saldo niets mee opschieten.