Sterrenzaak Tilia Etten-Leur sluit de deuren: ‘Trots en dankbaar maar we hebben de tijd niet aan onze kant’

ETTEN-LEUR - Restaurant Tilia stopt. Dat is de kop boven een persbericht dat de eigenaars van het Etten-Leurse sterrenrestaurant zojuist hebben uitgedaan. Alles geprobeerd, het mocht niet zo zijn. ,,We kijken met trots en in dankbaarheid terug.”

In een mail aan hun vaste gasten schrijven Carlo Chantrel en Mariëlle Vink: ,,Hoewel we twee jaar geleden vol enthousiasme en bevlogenheid aan ons avontuur begonnen, is het ons in deze veranderde tijden helaas niet gelukt om te realiseren wat we voor ogen hadden. De vele lockdowns en het aanhoudende personeelstekort hebben ons genoodzaakt dit besluit te nemen. Met veel pijn in het hart.”

Chantrel en Vink begonnen twee jaar geleden aan hun avontuur aan de Markt in Etten-Leur. Daar hadden ze even daarvoor het eveneens hoog gewaardeerde restaurant De Zwaan overgenomen.

Michelin wist ook hen meteen te vinden en voegde opnieuw een ster toe aan de erelijst van Chantrel. Gault & Millau waardeerde Tilia als new kid on the block in het linker rijtje van de Nederlandse culinaire eredivisie.

Toegankelijker restaurant

,,Er was een markt voor een toegankelijker restaurant zonder in te boeten op kwaliteit", schrijven de eigenaars. ,,Terwijl Tilia in een korte tijd een flinke schare trouwe gasten opbouwde, hielden we in de maandenlange lockdowns die volgden de regie door personeelstrainingen, take away, digitale wine tastings en private dinners aan te bieden.”

Personeel

Ondanks alle inspanningen en successen kreeg Tilia de tijd niet aan haar zijde. Het bleek onder meer erg moeilijk om voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan te trekken. En dus hebben Chantrel en Vink besloten op zondag 26 juni hun restaurant voorgoed te sluiten.

,,We zijn trots op wat we met ons team bereikt hebben en dankbaar voor alle fijne contacten met onze collega’s in de regio en de steun van Alliance Gastronomique en onze leveranciers. We zijn vooral dankbaar voor de warme woorden van onze vele gasten. Het was een mooie en leerzame tijd. De waardering blijven we koesteren.”