Stemhulp MijnStem Etten-Leur in de lucht

De Aanloop helpt mensen op vier locaties in Etten-Leur terug op weg

20:00 ETTEN-LEUR - Even thuis weg van de problemen en daarover in een andere omgeving praten met andere mensen of met professionele begeleiders. De Aanloop biedt die laagdrempelige mogelijkheid vier dagdelen per week op vier verschillende locaties in Etten-Leur.