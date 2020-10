Stem op de Moeierboom in Etten-Leur, het kan nog!

ETTEN-LEUR - De Moeierboom op de Markt in Etten-Leur doet zijn uiterste best om de mooiste boom van Nederland te worden. Daar kun je voor stemmen. Nog eventjes dan, tot 14 oktober 12.00 uur. Hebben de wijze mannen die dagelijks onder de boom vertoeven eigenlijk ook hun stem uitgebracht?

,,Nou uh nee. Hoe moet je dat doen dan?" Dat kan via internet op 'deboomvanhetjaar.nl' maar dan moet je wel een e-mailadres hebben. ,,Maar wij hebben helemaal geen internet. Daar zijn we te oud voor" klinkt het.

Mauwen

Uit Etten-Leur en omgeving komen ze, in wisselende samenstelling. Volgens John Vissenberg, de vroegere stadswacht, bestaat de ploeg uit wel 30 man. Elke dag zijn er een aantal. Van een uur of twaalf tot een uurtje of drie. En als het erg slecht weer is wordt er ondergedoken in het overdekte winkelcentrum. En wat doen jullie dan? ,,Nou máuwen natuurlijk, alleen maar mauwen. De een is nog gekker dan d'n ander" volgens Adrie Broos (73).

Joske Versteijlen komt met zijn maatje op de fiets vanuit 't Heike (Sint Willebrord) naar Etten. ,,Elke dag als 't goei weer is." Hij zegt dat 'ie zo oud is dat hij de Moeierboom nog heeft helpen planten. We zijn tot de conclusie gekomen dat hij met zijn 82 jaar dan al minstens drie keer gereïncarneerd moet zijn. ,,Joske neemt vaak snoepjes mee" vertelt Ed Mol, de jongste van het stel ,,of hij gaat een frietje halen en laat iedereen meegenieten."

Volledig scherm De moeierboom in de jaren tachtig © West Brabants Archief/Thom van Amsterdam

Allemaal van de partij

Janus Maas is ook van de partij. Hij woont al 50 jaar 'op de Leur' en is in Sprundel bij Sjaan Tinke langs geweest. ,,Die heeft een hele grote tuin, wel 300 m2, en maakt van alles." De potten appelcompote en de okkernoten - ,,ze zijn gedroogd hoor!" - worden eerlijk gedeeld.

Kees Mol (83) is de enige van de groep die zijn leven lang in Etten-Leur heeft gewoond. Hij stond als kwajongen met zijn maatjes onder de Moeierboom. ,,Dan riepen we de agenten na en lachten ze uit. Soms werden we opgepakt, naar het politiebureau aan de Roosendaalseweg gebracht en een paar uur in 't cachot gezet." En die 'gevangenis' was dan de kelder onder wat nu het Oude Raadhuis aan de Markt is.

Liedje en CD

Als het tijd is om weer op huis aan te gaan zingt Joske nog een liedje, uiteraard over de Moeierboom. Toine Nooijens, Etten-Leurs bard in streektaal, maakte er ooit zelfs een CD over. Wordt de oude linde De Boom van Het Jaar 2020 met aspiraties om Europees kampioen te worden? De spanning blijft erin tot 15 oktober. Dan wordt bekend gemaakt of de provincie Noord-Brabant, want daar draait het eigenlijk om, met de eer gaat strijken. Maar wij houden op Etten-Leur!

Volledig scherm Etten-Leur - 9-10-2020 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - De Moeierboom wordt wellicht Boom van het Jaar. En het is de vaste stek van deze boomhangers Ed, John, Jos, Kees, Janus en Adrie © Pix4Profs/Marcel Otterspeer