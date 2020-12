Stef Bos, trouwen én ander positief nieuws bleef Nicole Roelands in 2020 het meest bij

Stef, tot ziens

,,Heel mooi samengevat. Je staat nu al in mijn top tien. Ook door de bezieling om zo een bijlage te maken. Voilà, mag ook gezegd worden. Veel groeten, Stef.”



Het is altijd spannend, het opsturen van een artikel naar een interviewkandidaat ter controle op feitelijke onjuistheden. Maar dit keer was het anders.



Bij hem aan de keukentafel voelde ik iets. Het was geen interview tussen een journalist en een interviewkandidaat. Dit was een gesprek, van mens tot mens. Maar dan anders, dieper. Ik had dit nog nooit meegemaakt. Ik hoefde niet naar mijn vragenlijst te kijken. Eigenlijke boeide het me helemaal niet of ik al mijn vragen wel gesteld had. Ik wilde alleen maar met hem praten. Over het leven, hoe we met mensen omgaan.