Steeds meer ‘hobbybiertjes’ van lokale brouwerijen: IPA uit Etten-Leur en blond bier uit Klundert

In het najaar van 2018 namelijk, dronken Pieter Bartels en zijn maten een biertje in de kroeg, bespraken het brouwen ervan en besloten zelf een poging te wagen. Bartels’ woonstee, de voormalige kinderboerderij D’n Dries was groot genoeg en diverse vrienden hadden al ervaring in het thuis brouwen. Bartels schafte professionele apparatuur aan: ,,Alleen roestvrijstaal, dat is hygiënisch en goed schoon te houden.”



De rest van de vriendenclub, in totaal negen leden, neemt de kosten voor de grondstoffen op zich. ,,De basisingrediënten voor bier zijn water, mout, hop en gist” vertelt brouwmeester Daniël Blom. ,,Daarnaast kun je kruiden toevoegen, met name in de Belgische bieren.”