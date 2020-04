Station Etten-Leur wordt een stuk mooier

Nog steeds onduide­lijk­heid rondom gezinsdra­ma Et­ten-Leur: ‘Het is verbijste­rend’

15 april ETTEN-LEUR - Het is nog volstrekt onduidelijk wat zich, voorafgaand aan een gezinsdrama, precies heeft afgespeeld in de woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur. Daar werden op 28 maart vier lichamen gevonden. Naar de reden van hun dood is het nog altijd gissen.