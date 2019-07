Station Etten-Leur: lelijker kan niet meer

Serie: Station Etten-LeurETTEN-LEUR - Station Etten-Leur. Een zomerserie over mensen, treinen en gebouwen. Over een buurt waaraan veel mankeert, maar alles gaat veranderen. Vandaag aflevering 1: Troosteloos.

Troosteloos en verpauperd. De stationsbuurt van Etten-Leur is hard aan een opknapbeurt toe. De komende jaren gaat bijna alles op de schop. Vitaal en vrolijk moet het worden.

Döner

Wie voor het eerst in zijn leven uitstapt op station Etten-Leur voelt zich niet echt welkom. De NS hebben sinds de opening in 1965 weinig gedaan om deze entree zijn tijd mee te laten gaan. Nou, oké dan: er kwam een hellingbaan voor minder-validen en een fietsenstalling, maar verder... Waar ooit de treinkaartjes werden verkocht, staat nu een automaat en het loket heeft plaatsgemaakt voor een toonbank met döner kebab van Buy2go.

(tekst loopt door onder foto)

Volledig scherm Etten-Leur - 2-7-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Stationsplein Etten-Leur. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Wie de verkeerschaos voor het station op spitstijden overleeft, ziet aan de overkant van de Spoorlaan het onkruid omhoog schieten op het Stationsplein waar ooit een gemeentelijke fontein bruiste en de bankjes nog gezellig bezet waren door buurtbewoners. Het kunstwerk is afgevoerd naar het nieuwe zwembad en daar beter af dan in deze armoede.

Goedkoop parkeren

Quote Hier moet nodig wat aan gedaan worden. Het heeft te lang geduurd Kees van Aert, wethouder Hier laten veel mensen hun auto goedkoop achter om met de trein verder te forenzen naar Breda en Tilburg, steden waar parkeren onmogelijk of onbetaalbaar is geworden. Aan weerszijden van het spoor heeft de gemeente de laatste jaren merkbaar meer reizigers dan buurtbewoners een plezier gedaan.



We staan op wat ooit weer de uitnodigende entree van Etten-Leur zou moeten worden. Wethouder Kees van Aert kijkt om zich heen en geeft grif toe: ,,Hier moet nodig wat aan gedaan worden. Het heeft te lang geduurd. Een face-lift is absoluut te weinig, we praten over een complete make-over.”

Dat gaat de komende twee, drie jaar gebeuren. De gemeenteraad gaf Van Aert vier miljoen euro in vertrouwen. De wethouder ontvouwt een joekel van een plattegrond en wijst de plannen aan.

Fietsers

Naast het station - dagelijks goed voor ruim drieduizend reizigers - is enige tijd geleden al het voormalige postkantoor gesloopt en komt na de zomer een extra stalling voor ruim zeshonderd fietsen. Dat moet met een totaal van ruim 1.400 plekken een einde maken aan de bende aan de andere kant van het NS-gebouw. Daar breken reiziger nu nog hun nek over de tweewielers en slalommen ze 's avonds tussen de hangjongeren.

(tekst loopt door onder foto)

Volledig scherm Station Etten-Leur. © Martin Ommering

Vóór het pand van de Nederlandse Spoorwegen gaat de boel flink op de schop. Fietsers krijgen nu écht ruim baan op roodstenen paden en het wordt een stuk veiliger met nieuwe busbanen en haltes. Daarvoor moet wel de beroemde bloemenkiosk Jan Tit wijken. Maar die is daar niet rouwig om. Eigenaar Jan Heeren krijgt een modern en groter stekkie, dichter bij het station tussen grote plantenbakken die de boel moeten gaan opfleuren.

Mei Wah

Kijken we rechts naast het station naar het danig gedateerde pand waar sinds jaar en dag restaurant Mei Wah zijn specialiteiten levert. Het echtpaar Hsia wil met pensioen en wacht er tussen de afhaalklanten op een serieuze overnamekandidaat. Wethouder Van Aert hoopt op wat meer eigentijds leven in de brouwerij, een lunchroom met groot terras. ,,Want het plein moet vooral vitaler.”

(tekst loopt door onder artist impression)

Volledig scherm Zo gaat het nieuwe stationsgebied Etten-Leur eruit zien. © gemeente Etten-Leur

Mix

Quote We willen in dit stationsge­bied weer een mooie mix van mensen Kees van Aert, wethouder Hij verwacht veel van de overkant, vanuit het station gezien links van het plein. Daar wordt volgend jaar voormalig kantorencomplex De 4 Leeuwen gesloopt om plaats te maken voor een complex met 75 kleinere appartementen voor jongeren tot 30 jaar. Woningcorporatie Alwel laat de panden nu nog gebruiken door beginnende, creatieve ondernemers die onder de naam XEL leven in de brouwerij brengen. Dat moet straks zeker ook gebeuren met ‘trendy’ nieuwbouw waarvoor al honderden jongeren belangstelling hebben getoond.

,,Het is heel belangrijk", zegt wethouder Van Aert, ,,dat we in dit stationsgebied weer een mooie mix van mensen krijgen. Ouderen en jongeren. Kleine budgetten en wat grotere.”

Tiësto

Hij blikt verwachtingsvol naar de overkant rechts, waar sinds jaar en dag een lege Rabobank staat te verkommeren. Ook dat grauwe blok gaat begin komend jaar plat. De Etten-Leurse projectontwikkelaar Jeroen Nuijten laat er onder de naam Carré 45 zo'n vijftien luxe appartementen en nog enkele zakelijke ruimten bouwen. Nuijten bekwam deze A-locatie voor ruim een miljoen euro samen met DJ Tiësto. Bredanaar Tijs Verwest investeert zijn kapitaal al jaren in tal van steden in onroerend goed en nu dus ook in Etten-Leur met Nuijten via JT Invest, een verwijzing naar hun voornamen

(tekst loopt door onder foto)

Volledig scherm Het huidige Stationsplein Etten-Leur, met in het midden het politiebureau Weerijs en rechts de voormalige Rabobank. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Foeilelijk

Blijft voor de neus van wethouder Van Aert nog één foeilelijk gebouw aan het Stationsplein over: het politiebureau Weerijs, vlak naast de brandweerkazerne. Daar verandert voorlopig niks. Vanuit deze kolos opereert de politie in Etten-Leur, Rijsbergen, Zundert, Hazeldonk-grens en een West Breda, waaronder het NAC-stadion. ,,Het zou mooi zijn als het politiebureau in de toekomst ook nog eens aangepast wordt", hoopt Van Aert.

Quote We hebben hier wat in te halen Kees van Aert, wethouder

Al bij al, vindt de wethouder, wordt het stationsgebied straks een fraaie entree via de Anna van Berchemlaan naar het centrum waar iedereen al zo lang naar uitkijkt. ,,We hebben hier wat in te halen, maar dat doen we nu dan ook goed.”

Volledig scherm Het hele stationsgebied van Etten-Leur krijgt een make-over, laat wethouder Kees van Aert op de kaart zien. Veilige fietspaden, andere busbanen, een nieuwe bloemenkiosk voor Jan Tit en een lunchroom met een groot terras. De fietsenstalling verhuist naar de plek van het oude postkantoor. Het bouwblok links op de foto (De 4 Leeuwen) gaat plat voor jongerenhuisvesting. Het parkeerplein in het midden krijgt andere bomen en bloembakken. Aan het politiebureau (midden) verandert niets, maar de voormalige Rabobank (rechtsachter) wordt gesloopt voor luxe appartementen. De Anna van Berchemlaan (links achter) krijgt nieuwe riolering en ondergaat een opknapbeurt. © pix4profs/petervantrijen