Station Etten-Leur: cabaretier wilde er niet dood gevonden worden

Was het de sfeer op het perron, of misschien toch de plaatsnaam, vraagt hij zich nu af. ,,Etten-Leur... dat rijmt al op treur, dat klinkt al niet zo vrolijk. Ik herinner mij van die tekst ook nog maar één regel: 'Treurigheid viert feest op het station van Etten-Leur.’ Verder kom ik niet meer", lacht de schrijver die tegenwoordig met zijn vrouw in Tilburg woont.



Het cabaretprogramma met de bijzondere titel en een groot blauw plaatsnaambord op het podium was destijds een redelijk succes en bracht het eind jaren zeventig daadwerkelijk tot De Nobelaer in het door hem voor de vorm zo verfoeide Etten-Leur. ,,Ik geloof niet dat bezoekers het ons kwalijk namen. Maar het was wel een titel die bij veel mensen is blijven hangen.”