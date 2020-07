Starterslening Etten-Leur uit kast gehaald

Geen muziek en weinig mensen, maar tóch een beetje kermisge­voel in Et­ten-Leur

30 juni ETTEN-LEUR - Tiny Scheepers kreeg vrijdag een telefoontje: of ze diezelfde dag nog met haar touwtje-trek-kraam naar Etten-Leur kon komen. ,,Een beetje last minute”, zegt ze, met gevoel voor understatement. Maar ze kwam. Natúúrlijk. ,,Ontzettend fijn dat we weer op pad kunnen.”