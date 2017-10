Start van nieuwbouw van brede school Sonate in de Grauwe Polder in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De start van de nieuwbouw van de brede school Sonate is maandagmorgen in de wijk Grauwe Polder in Etten-Leur begonnen. De drie scholen 't Carillon, Klankhof, Het Kompas en kinderopvang Bellefleur gaan samen in een gebouw. Volgend schooljaar moet de bouw klaar zijn.