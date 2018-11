Start bouw Van Bergenpark als eisen zijn ingewilligd

Belangrijke eis is ook dat in het bouwplan niet 15, maar 20 procent sociale huurappartementen worden opgenomen. Dat zijn er 40 tot 45. En de verkeersafwikkeling is ook een heet hangijzer. De raad vindt dat het plangebied ontsloten moet worden via de Vijfhuizenweg, zodat verreweg de meeste auto's straks via deze weg van en naar het nieuwe wijkje rijden. ,,Kijk, we snappen natuurlijk wel dat er voor bijvoorbeeld calamiteiten ook een andere uitweg moet zijn, maar we willen dat het verkeer ontmoedigd wordt om via de Kerkstraat of de Kapelstraat te rijden", zegt Ronnie Buiks, fractievoorzitter van het CDA en initiatiefnemer van het amendement. ,,Belangrijkst is in ieder geval dat er geen verkeersontsluiting aan de Kasteellaan gaat komen.”