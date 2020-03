Stapje dichter bij ‘nationaal park Van Gogh’

POLL Liever een goed gesprek dan een ‘groepsboe­te’ bij corona-overtredin­gen in Et­ten-Leur

30 maart ETTEN-LEUR - Hier en daar komen jongeren in Etten-Leur toch nog bij elkaar zonder afstand te houden, of lijkt het in winkels drukker dan verstandig is. Maar tot nu toe hebben de handhavers van de gemeente Etten-Leur dat steeds op kunnen lossen door met mensen in gesprek te gaan, zegt een gemeentewoordvoerder.