Spullen van opa laten taxeren in Etten-Leur: 'Iedereen hoopt op de jackpot’

Zondagmiddag wemelde het bij het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur van de mensen, die hoopvol hun antiek lieten taxeren door experts van kunsthandel Art Dumay.

Antieke snuisterijen

Zo ook Kees en Lizette Mouws uit Rijsbergen, die samen met dochter Hilke en schoonzoon Sybren Kok uit Etten-Leur een schilderij en een tas vol antieke snuisterijen meenamen. ,,Het is allemaal van opa, die is een paar weken geleden overleden en we hebben de spullen verdeeld", vertellen ze.

Zo hebben ze onder andere een tinnen kruik, een Chinese vaas en een schilderij bij. De meeste hoop hebben ze gevestigd op een messing doopschotel. ,,Hij was inseminator en reisde veel met de motor rond. Hij kocht spullen van de boerderijen waar hij kwam. Hij had altijd sterke verhalen over hoeveel het wel niet waard was", vertelt Sybren.

200 jaar oud

,,We moesten er altijd een beetje om lachen. Elke keer dat we op visite kwamen, vertelde hij hoe duur het allemaal wel niet was. Nu gaan we kijken of dat echt zo is", vertelt ze lachend. ,,Vooral dat doopbord is volgens hem veel waard. Dat hing in zijn woonkamer en hij zat altijd in zijn Chesterfieldstoel naar dat bord te kijken. Dat was het duurste dat hij had, zei hij. We gaan het zien.”

Het schilderij, waarop paarden afgebeeld staan, is volgens de taxateur een steendruk van zo'n 200 jaar oud en blijkt vrij zeldzaam te zijn. In eerste instantie taxeerde hij het op zo'n 400 euro, maar later kwam hij tot de conclusie dat het misschien wel het dubbele waard was. ,,Die gaan we opknappen en in huis hangen, mooi erfstuk", vindt Lizette.

Kunsttaxatiemiddag

En het veelbelovende doopbord waar opa altijd zo graag naar keek? Dat bleek helaas maar een paar tientjes waard te zijn. ,,Iedereen wil natuurlijk de jackpot, maar we wilden het vooral weten uit nieuwsgierigheid", zegt Lizette.

Het was de eerste keer dat de kunsttaxatiemiddag in het museum gehouden werd, maar zeker niet de laatste, vertelt Cees Jochems namens het museum. ,,Gezien de opkomst, denk ik dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt. We hadden geen idee wat we konden verwachten, maar in de eerste twee uur kwamen er al honderd mensen.”