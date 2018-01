Springplank Etten-Leur blijft excellente school

Sfeer

De school kreeg de titel vorig jaar in januari voor de jaren 2017 en 2018. ,,Nu hebben we recent gehoord dat we er nog een jaar bij krijgen", vertelt een trotse directeur Peters. De school heeft de titel gekregen omdat de resultaten van de school bovengemiddeld zijn, de sfeer op school goed is, en de leerkrachten laten zien dat ze 'oog hebben voor elk kind'. ,,Alle kinderen zijn bij het team goed in beeld en de school heeft laten zien op de juiste manier in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften."