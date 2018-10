Sportstudio Pepp.fit vult eerste van leegstaand rijtje panden in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Sportstudio Pepp.fit opent een vestiging in het pand aan de Oude Bredaseweg 48 A in Etten-Leur. Daarmee krijgt de eerste van drie nieuwe panden tegenover Het Witte Paard een invulling. Die gebouwen hebben ongeveer vijf jaar leeggestaan.

De nieuwe studio heeft zaterdag als kennismaking tussen 10.00 en 17.00 uur een open dag. Jean Pierre Wilde van Pepp.fit zegt dat de sportstudio toegehapt heeft op het moment dat de eigenaar van de leegstaande panden besloot om de huurprijs te verlagen. De vestiging in Etten-Leur is de derde van Pepp.fit. De andere zijn ondergebracht in Rotterdam en Breda.

Twintig minuten

In Duitsland is sporten via het personal energy pulse program al heel populair. Maar volgens Wilde begint het nu ook in Nederland steeds meer in te raken. Pepp.fit belooft met twintig minuten training per week dat deelnemers slanker, fitter en sterker worden. Dat gebeurt door met elektrische pulsen spieren aan het werk te zetten.

Hoe dat werkt kunnen belangstellenden zaterdag uitvinden tijdens de open dag. Wilde zegt dat mensen die in groepjes van maximaal drie aan de slag gaan met een van de trainers van de sportstudio in zes weken weer in hun core staan.

