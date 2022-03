Sportgala gaat in 2023 verder met een nieuwe naam op een nieuwe locatie

Dit jaar zullen de Etten-Leurse sporters weer gevolgd worden in hun prestaties door de sportjury. Begin volgend jaar worden dan de Sportvrouw, Sportman, Sporter met beperking, Sportploeg en de Etten-Leurse talenten van het jaar 2022 gepresenteerd, in principe in De Nobelaer.

Weinig sport

,,We zijn nog met hen in gesprek”, zegt Peter Tunnisen, voorzitter van de werkgroep Sportgala. Hij is blij dat er weer perspectief is. ,,We hebben twee jaar geen sportgala gehad, beide jaren vanwege corona. Sowieso zou het aantal toeschouwers beperkt zijn in 2021 en er werd weinig gesport, alleen wat prof-sporters zoals natuurlijk Lindsay van Zundert en motorcrosser Jens Walvoort, een paar zwemsters en dat was het.”

,,Geen voetbalcompetitie, geen hockey, alles stond stil. Voor de jury was er dus niets om te beoordelen. En voor dit jaar kwam er natuurlijk ook nog bij dat De ‘oude’ Nobelaer niet meer beschikbaar was.”

Quote Geen voetbalcom­pe­ti­tie, geen hockey, alles stond stil. Voor de jury was er dus niets om te beoordelen

Het laatste sportgala was dus in 2020. Toen liep ook het sponsorcontract met CentrumFit af. De organisatie is er evenwel in geslaagd een nieuwe hoofdsponsor te vinden namelijk Evenwicht Management en Organisatie Advies. ,,Evenwicht Management was voorheen onze sub-sponsor en heeft zich bereid verklaard zich voor drie jaar aan ons gala te verbinden.”

Moeilijk voor sponsors

Tunnisen is blij met dat succes, want volgens zijn zeggen was het überhaupt lastig om bij sponsors aan te kloppen. ,,Die hadden het zelf moeilijk genoeg.”

Voor de organisatie zal het wel weer even wennen zijn. ,,We zijn twee jaar niet bij elkaar geweest en de vraag is hoe gemotiveerd iedereen nog is. Eind van deze maand komen we bij elkaar om te vieren dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben en om het sportgala weer nieuw leven in te blazen.”