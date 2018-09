Sportgala Etten-Leur zet in op sporter met beperking

In de zomer is er meerdere keren vergaderd door de achtkoppige jury, want er komt veel bij kijken. Juryvoorzitter Helma Dielemans: ,,Bij de juryvergaderingen kwamen meerdere aspecten aan de orde. Hoe gaan we de categorie noemen? G-sporters, gehandicapte sporters, invalide sporters, sporters met een beperking?" Uiteindelijk is gekozen voor de laatste term, omdat de jury van mening is dat de nadruk op de sporter moet liggen en niet op de beperking die hij of zij heeft.



De jury is het er ook over eens dat er een prijs moet worden uitgereikt in deze categorie. ,,Dit hoeft niet perse een individuele sporter te zijn, want evenals bij de valide sporters kan ook een teamsporter in aanmerking komen voor de titel sporter van het jaar." Of de categorie ook gesplitst wordt in sportman, -vrouw en -ploeg is nog niet bekend.