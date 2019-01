Sportgala Etten-Leur viert de gehandicaptensport: ‘Een mooie stap’

De affaire Huisman, een jaar later: ‘ Ik durfde niets te zeggen, ik lachte het maar weg’

26 januari OOSTERHOUT - Het is vandaag precies één jaar geleden dat burgemeester Stefan Huisman van Oosterhout opstapt. Reden: seksuele misdragingen en dronkenschap tijdens zijn piketdienst. Het schandaal leidt tot de grootste politieke affaire in de Oosterhoutse geschiedenis én tot nationale verontwaardiging. Geheime stukken, waar BN DeStem inzage in heeft gekregen, geven nu een inkijkje in de cruciale weken voor het vertrek van Huisman.