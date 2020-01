Sportgala Etten-leur loopt zich warm om sporthelden te eren

POLL Wie vind jij de terechte winnaars voor het sportgala in Et­ten-Leur?

10:00 Zaterdag 25 januari is het weer zo ver: dan worden tijdens het sportgala in Etten-Leur de Sportvrouw, Sportman, Sportploeg en Sporter met een beperking van het jaar bekend gemaakt. In die categorieën bepaalde een negenkoppige jury de winnaars; de uitslag staat dus al een tijdje vast. Toch kun je hier ook nog je eigen mening geven. Wie vind jij dat er in deze categorieën mag winnen?