Sportende ouderen in de Beweegtuin te Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Veel ouderen komen te weinig buiten. Nu de lente echt is begonnen, gaan beweegcoaches Marian Roest en René Clarijs iedere week sporten met omwonenden in de Beweegtuin aan de San Francescolaan in Etten-Leur.

Volledig scherm Ouderen sporten in de zon onder begeleiding van beweegcoaches Marian Roest en René Clarijs © BN DeStem

,,Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen manier fitnessen in de Beweegtuin", vertelt Roest. Gebruik maken van de apparaten kost geen geld. Zelfstandig bewegen is de basis voor het project. In de tuin staan onder andere een fiets en een stepapparaat. Iedereen mag deze gebruiken. ,,Voor elke spiergroep is er een toestel beschikbaar", zegt Roest. ,,Iedereen die een abonnement op een fitnessschool niet wil betalen, kan hier alleen of met een klein clubje sporten."

Beweegprogramma

Aangezien er voornamelijk mensen van rond de 70 jaar komen, stellen de coaches een beweegprogramma op. ,,We geven uitleg over hoe de apparaten werken en hoe de ouderen ze het beste kunnen gebruiken", legt Roest uit. ,,Omdat de deelnemers vaak wat ouder zijn, vragen we eerst wat voor blessures of beperkingen ze hebben. Dan kunnen we voor iedere sporter een routine opstellen."

Sociaal

Behalve dat sporten gezond is, is het ook sociaal. ,,Als je hier met een groepje gaat bewegen, kun je daarna ook een kopje koffie drinken met elkaar", vertelt Clarijs. ,,Ouderen maken hier nieuwe connecties en delen hun liefde voor fitnessen met elkaar. Het is een gemakkelijk toegankelijke manier van sporten. Zo komen ze toch nog buiten en komen ze meer in contact met elkaar."