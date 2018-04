Sporten in het oranje voor de koning

Max Mini als eerste aan de slag in nieuwe loods aan Penningweg

7:00 ETTEN-LEUR - Hij heeft het rijk nog even alleen in het nieuwe verenigingsgebouw aan de Penningweg. Ton van Etten van theatergezelschap Max Mixi heeft in de loods al een begin gemaakt met de bouw decors voor de uitvoeringen later dit jaar, want zo langzamerhand begint de tijd te dringen en moet er worden gebouwd.