Sportclubs krijgen huur terug, Etten-Leur ‘steekt nek uit’

Loop je te sniffen? Een coronatest kan nu ook in Et­ten-Leur

1 september ETTEN-LEUR - Woon je in Etten-Leur of Zevenbergen en kamp je met klachten die bij het coronavirus passen? Dan kun je nu dichter bij huis worden getest: de GGD West-Brabant opende dinsdag nieuwe testlocaties in Etten-Leur en in Roosendaal.