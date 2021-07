Sportclubs Etten-Leur uit de penarie: zonnepanelen kunnen tóch geld opleveren

Pakketbe­zor­ger rijdt met bus tegen boom in Et­ten-Leur, blikschade is groot

14:26 ETTEN-LEUR - Een pakketbezorger is donderdagmiddag rond 13.20 uur met zijn bestelbus tegen een boom gereden op de Zandspui in Etten-Leur. De man bleek na een controle ongedeerd. Zijn bus is er daarentegen slechter aan toe; de blikschade is flink.