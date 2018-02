Sport en entertainment in bomvol 'sportcafé' Etten-Leur

Eveneens 'een prestatie van grote klasse' was volgens de jury de prestatie van softbalster Sophie Verdaasdonk.



"In deze tak van sport is het zeer moeilijk om je in de picuture te spelen. Toch is het Sophie gelukt om zich onder andere in het Jong Oranje team te spelen en met dat team zelfs Europees Kampioen te worden."



Sportvrouw van het jaar Verdaasdonk neemt het stokje over van atlete Silvia Verhoeven.