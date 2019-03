Spoor van vernielingen treft zorgstichting Etten-Leur

IJgenwys is een kleinschalige zorginstelling die dagbesteding en doelgerichte activiteiten biedt aan mensen met een beperking. De stichting heeft een locatie aan het Markenland in Etten-Leur. Zoals ieder voorjaar gebeurt, zegt voorzitter Jos Trouwborst, klommen vandalen ook deze keer weer op het dak om vernielingen te plegen ‘en van afstand omwonenden te terroriseren.’



Hij heeft het zelf ook gezien, zegt de voorzitter, maar hij weet niet wie de jongeren zijn. ,,Ze riepen in ieder geval dat we ons niet zo druk moesten maken omdat het ‘maar’ een schoolgebouw was. Alsof dat een reden is om de boel maar te vernielen. Het is een gebouw van de gemeente, het is dus gemeenschapsgeld en daar betalen we allemaal aan mee", aldus Trouwborst.