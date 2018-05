Speeltuin aan de Hoge Neerkant krijgt deze zomer eigen toiletten

ETTEN-LEUR - De stichting die zich bekommert om de familiespeeltuin aan de Hoge Neerkant hoopt nog deze zomer eigen toiletten te hebben op het terrein. Die voorziening komt in de kiosk op het speelveld.

Tot die tijd zijn bezoekers aangewezen op een mobiel toilet die er twee weken geleden tijdelijk is geplaatst. Dat was nodig na de sluiting (in november) van het nabij gelegen restaurant de Twee Gebroeders. In het verleden konden bezoekers van de speeltuin daar voor een plasje en een drankje terecht.

Veel beter

,,Nu het seizoen zo langzamerhand op gang komt, willen wij de boel op orde brengen. In de toekomst willen wij ook niet langer meer afhankelijk zijn van andere partijen. Daarom zijn we voorlopig al heel blij met de tijdelijke oplossing die een sponsor mogelijk heeft gemaakt. Maar een vaste voorziening is natuurlijk nog veel beter'', zegt secretaris Peter Goorden.

Fundering

De plannen en tekeningen voor de aanpassing van de kiosk liggen al klaar. ,,Wij moeten van dat gebouwtje toch al de fundering opknappen, dus alles gaat in één moeite door. Nog deze zomer hopen we het voor elkaar te hebben'', zegt Goorden.

De Stichting Speeltuin Etten-Leur werd eerder deze week nog verblijd met een cheque van ruim zevenhonderd euro uit de jaarlijkse clubkasactie van de Rabobank. Voor die bijdrage heeft Goorden al een andere bestemming in petto. ,,Er staan enkele speeltoestellen op de nominatie vervangen te worden. Zo hebben we vorig jaar al een nieuwe waterspeelplaats aangelegd en heeft de gemeente gezorgd voor een nieuw speelkasteel omdat het oude te onveilig was geworden.''

Geen budget

Iets van een eigen horeca-voorziening op het terrein is volgens de secretaris ook na de sluiting van De Twee Gebroeders niet haalbaar. ,,In het verleden hebben wij er wel eens aan gedacht zoiets op kleine schaal zelf te gaan doen, maar dan moet je weer mensen inschakelen en daar hebben wij geen budget voor.''