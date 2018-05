Speelparadijs Ballorig geeft hoop op vestiging in loods aan de Grauwe Polder nog niet op

Man uit Breda gebruikt amfetamine en GHB, slingert over de weg en wordt aangehou­den in Rucphen

26 mei RUCPHEN - Een 27-jarige man uit Breda is zaterdagochtend op de Rucphense Vaartkant in Rucphen aangehouden omdat hij wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij had amfetamine en GHB gebruikt. Zijn rijbewijs is ingevorderd.