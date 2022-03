Speeddaten met politici? Veel animo was er zaterdag niet in het winkelcentrum van Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Het had zo mooi kunnen zijn: toespraken vanaf een zeepkist, een podium en speeddaten met politici. Het werd een vrolijke partijkleurige rij met tafels in het winkelcentrum, maar veel dates waren er zaterdag niet.

Ook in de verkiezingswinkel die afgelopen woensdag geopend werd door burgemeester Miranda de Vries was het zéér rustig. De suikerspinnen naast de deur, aangeboden door het CDA, stonden daarentegen wél volop in de belangstelling.

Het was het allemaal nét niet voor de politieke partijen, die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hun best deden zich te presenteren aan de Etten-Leurse bevolking. Die konden nu in persoon hun eventuele ergernissen spuien of vragen stellen. Maar het winkelend publiek kwam voor de winkels.

Stemwijzer bied uitkomst?

Misschien juist een bewijs van tevredenheid van de inwoners getuige de opmerking van Agnes Braspenning, geboren Etten-Leurse en sinds zes jaar weer terug in de gemeente: ,,Ik wil ’t eigenlijk niet anders hebben” zegt ze. Waar gaat ze op stemmen? ,,Ik weet nog niet precies op wie maar Open en Eerlijk (het devies van Ons Etten-Leur) dat trekt me wel.”

Quote We vinden het wel fijn wonen in Et­ten-Leur, er is aandacht en zorg voor elkaar. We zijn heel tevreden mensen

Een echtpaar - ,,geen namen in de krant alsjeblieft” – heeft de StemWijzer ingevuld maar is er nog niet uit. ,,Het lijkt wel veel op elkaar” vinden man en vrouw. Daarom doen ze een rondje winkelcentrum om informatie te verzamelen. Ze ergeren zich aan de overal rondslingerende rommel. ,,Mijn man gaat altijd op pad om zwerfvuil op te pakken, maar dat helpt allemaal niets. Het is de mentaliteit van de mensen. We vinden het wel fijn wonen in Etten-Leur, er is aandacht en zorg voor elkaar. We zijn heel tevreden mensen.”

Ombudsman van het APB Fer van Bergen is ook tevreden. ,,Ik het best veel mensen gesproken. Ook een Syrisch echtpaar dat wil gaan stemmen. Ze wilden wat uitleg en daarnaast zocht de vrouw, die in haar thuisland geschiedenislerares was, vrijwilligers werk. Ze wilde sociaal betrokken zijn.”