Spannende dag voor toekomstige bewoners van nieuwe appartementen aan de Juvenaatlaan

ETTEN-LEUR - Voor de toekomstige bewoners van 33 nieuwe appartementen aan de Juvenaatlaan was het vandaag een bijzonder moment. Een maand voordat zij de sleutel krijgen, mochten de 55-plussers voor het eerst naar binnen om te kijken en vooral te meten hoe zij hun huurwoning over een paar weken willen inrichten.

Twee andere woonblokken van ieder 21 appartementen (ook in de huursector) zijn bedoeld voor 18-plussers en worden eind september opgeleverd. ,,Het is hard gegaan. Ook voor die woningen was veel belangstelling'', zegt projectleider Jacco van Aken van woningcorporatie Awel die na een lange aanloop vorige zomer is begonnen aan het project niet ver van het Etten-Leurse centrum.

Nieuwsgierig

De toekomstige bewoners komen niet alleen om te meten, maar zijn ook vooral erg nieuwsgierig naar wat het is geworden. ,,Tijdens de bouwtijd zijn we het terrein niet op geweest. Mocht ook niet. Maar nu het zo dichtbij komt, is de laatste dagen de spanning bij ons behoorlijk gestegen'', vertelt een echtpaar dat na zeventien jaar binnenkort uit Roosendaal vertrekt. ,,Wij hebben er altijd met veel plezier gewoond, maar konden er geen leuk appartement vinden. In Etten-Leur zitten we helemaal naar onze zin op een prachtige plek.''

Goedkoper

Ook een andere toekomstige bewoner die in Etten-Leur nog even in een huis woont, ziet de naderende verhuizing helemaal zitten. ,,Met mijn appartement ben ik in de toekomst een stuk goedkoper uit. Wij zitten hier straks met leeftijdgenoten in hetzelfde complex. Ik kijk er echt naar uit.''

De appartementen (met balkon) zijn tussen de 65 en 70 vierkante meter. De huurprijs ligt rond de 600 euro. Aanvankelijk waren er voor de Juvenaatlaan plannen voor een zorgcomplex, maar in december 2015 werd besloten er drie wooncomplexen te bouwen.

Ter hoogte van de rotonde aan de Concordialaan wordt nog een waterberging aangelegd die bij hevige regenval wateroverlast rond de nieuwbouw moet voorkomen. Op het terrein komen ook honderd parkeerplaatsen.

