Sonate voltooit droom van mooie plek voor alle scholen in Etten-Leur

Koninginne­dag 1981: 'Breda was voor één dag politie­staat’

12:46 BREDA - ‘Naïef’. Zo omschrijft Joep Taks de demonstranten die in 1981 zijn opgepakt tijdens Koninginnedag in Breda. Toen zat de politicus in de raad voor de VVD, nu is hij fractievoorzitter van 50Plus, maar zijn mening over de gang van zaken rond de ‘preventieve arrestaties’ staat nog steeds.