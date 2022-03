Sneller hulp na druk op noodknop, maar voor aantal mensen wel tegen hoger tarief

Avoord, de zorginstelling achter onder meer Het Anbarg en Kloostergaard, stapt in juni over op een ander systeem voor personenalarmering. Dat is het systeem waarmee mensen met een noodknop aan hun pols hulp in kunnen schakelen als zij die nodig hebben. Volgens Avoord hebben enkele honderden thuiszorgcliënten en andere mensen die nog zelfstandig wonen zo’n knop.

Filip de Letter, zoon van een bewoner van Kloostergaard, is niet te spreken over de communicatie rondom de wijzigingen en nieuwe tarieven. Als hij de brieven goed begrijpt betaalt zijn vader vanaf juni ongeveer het dubbele van zijn huidige bijdrage voor personenalarmering. ,,We hebben geprobeerd meer uitleg te krijgen over deze veranderingen en de hogere kosten. Maar een duidelijk antwoord heb ik nog niet kunnen krijgen.”

Brief riep vragen op

Ryan Schout, manager thuiszorg bij Avoord, zegt dat de brieven bij meer mensen vragen opriepen. ,,Daarom regelen we binnenkort een soort spreekuren op verschillende locaties, waar mensen vragen kunnen stellen en we dingen uit kunnen leggen. Daar krijgen mensen volgende week een brief over.”

Wat er verandert? Schout: ,,Als mensen nu personenalarmering krijgen, installeren en beheren wij zelf een kastje dat het signaal naar een meldcentrale stuurt. Gealarmeerde medewerkers moeten bij een melding eerst naar een teamkantoor om de juiste sleutel op te halen; daarna kunnen ze pas naar de cliënt toe.”

Quote Mensen krijgen voor het hogere tarief wel iets terug, want we kunnen sneller ter plaatse zijn Ryan Schout, Manager thuiszorg

Abonnement

Vanaf juni besteedt Avoord de techniek uit. Dan plaatst en beheert een extern bedrijf de kastjes. Ook krijgen betrokken cliënten een sleutelkluisje naast de deur. Als zij dan hun knop indrukken, kan degene die op de melding reageert direct naar hun woning om de sleutel daaruit te halen. ,,Dat kluisje is nieuw en bespaart ons tijd die eerst nodig was om de sleutel op te halen.” Zo’n systeem is in de regio en landelijk al gebruikelijk, stelt Avoord.

Ook nu al betalen cliënten elke maand voor hun ‘abonnement’ op personenalarmering: dat blijft zo. Maar daar bovenop komt straks maandelijkse huur voor de sleutelkluis (ruim 20 euro). ,,Daar krijgen mensen wel wat voor terug: we kunnen sneller ter plaatse zijn.”

Verdubbeling kosten

Voor een deel van de bewoners verdubbelen daarmee de maandelijkse kosten voor deze service, beaamt Avoord. ,,Maar: veel bewoners kunnen een deel vergoed krijgen via de zorgverzekering. Dat dit niet voor iedereen geldt, maakt de communicatie wel lastig. Wat deze verandering precies betekent hangt af van het type zorg dat mensen ontvangen, hun zorgverzekeraar en het pakket dat zij hebben afgesloten. Dus ja: ik kan me wel voorstellen dat mensen nog vragen hebben.”