Snelle hulp voor iedereen met betalingsachterstanden, ‘om escalaties te voorkomen’

In een nieuwe wet die dit jaar in is gegaan, is snelle hulp bij betalingsachterstanden geregeld. Verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf geven signalen van schulden zo vroeg mogelijk door aan de gemeente. Daartoe zijn ze verplicht.

Afhankelijk van de zwaarte van de problemen volgt een hulpaanbod per post, een telefoontje of een huisbezoek.

Oplossing

Wanneer een inwoner de hulp accepteert en aan nieuwe betalingsverplichtingen voldoet, wordt het incassoproces door de meldende organisatie voor in principe 30 dagen opgeschort. In die 30 dagen wordt gewerkt aan een snelle oplossing of nadere afspraken, bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulptraject.

De hulp die geboden wordt kan variëren van het treffen van een betalingsregeling tot schuldhulpverlening of ondersteuning bij andere problemen. Doel is incassomaatregelen, afsluiting van bijvoorbeeld water of electra en huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Oplopende kosten



Verwachting is, als gevolg van corona, dat het aantal huishoudens met problematische schulden verder zal stijgen. In Nederland heeft een op de vijf huishoudens moeite met de maandelijkse betaling van rekeningen. Schulden kunnen iemands leven volledig beheersen en het zorgt ook voor oplopende maatschappelijke kosten.

De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Zundert zijn vorig jaar maart, vooruitlopend op de nieuwe wet, al begonnen met het project ‘Vroeg Eropaf: samen geldzorgen aanpakken.’ Toen werd alleen bij de zwaarste achterstanden hulp geboden. Maar nu worden dus ook anderen geholpen, bij wie de problemen nog niet zo groot zijn.

Minder huisbezoeken

De start van het project Vroeg Eropaf viel gelijk met het begin van de coronacrisis. Dat had tot gevolg dat minder huisbezoeken werden afgelegd dan was voorzien. In veel gevallen proberen de uitvoerders telefonisch in contact te komen met inwoners. Voorafgaand aan telefonisch contact wordt altijd een brief gestuurd.

Quote We zien dat mensen die we maanden geleden benaderd hebben (en toen vaak niet hebben kunnen bereiken) nu alsnog bellen voor hulp. Danny Dingemans, Woordvoerder gemeente Moerdijk

Die telefonische benadering levert minder respons op dan de huisbezoeken. Door het vervallen van huisbezoeken en de bijbehorende reistijd, worden gemiddeld anderhalf keer zoveel casussen opgepakt dan voorzien.

Volgens de Moerdijkse wethouder Danny Dingemans blijkt uit de evaluatie dat de zes gemeenten goed bezig zijn met Vroeg Eropaf, dat de resultaten bemoedigend zijn en dat de hulp gewaardeerd wordt. ,,Ook zijn er mensen die we op weg hebben geholpen en die later nog een keer terugbellen met een korte vraag.”

Tussenevaluatie Eind 2020 is Vroeg Eropaf tussentijds geëvalueerd. De zes gemeenten samen ontvingen in het eerste halfjaar iedere maand gemiddeld 1.088 signalen van een betalingsachterstand. Vooral de zorgpremie en de huur worden niet betaald. Alleen de zwaarste meldingen kwamen in aanmerking voor een hulpaanbod. Daar viel uiteindelijk een kwart van af, bijvoorbeeld vanwege een al lopend traject schuldhulpverlening. Uiteindelijk werd per maand gemiddeld contact gezocht met 63 huishoudens, dat zijn in totaal 431 huishoudens in de periode maart tot en met september 2020. Bij de helft van deze huishoudens waren meerdere achterstanden op één adres gemeld en bij de helft ging het om één melding van een hoog bedrag. Ook inwoners met geldzorgen die niets van hun gemeente horen, zijn daar overigens welkom voor een vrijblijvend gesprek.