Snelklaorkommurku en Moozugat opgenomen in Leurs-Nederlands woordenboek

Zeezewiezewaar

“Ik vind dialect gewoon hartstikke mooi”, zegt Hendrickx. “Zeezewiezewaar en mottegijnieetu zijn toch prachtige zinnen? Vroeger was het normaal dat je hoorde waar iemand vandaan kwam, dat is nu niet meer zo.”

In het boek bundelde Hendrickx 1600 woordvertalingen en verschillende teksten die ‘Opsu Lurs’ geschreven zijn. In totaal heeft hij zo’n half jaar aan het woordenboek gewerkt. Eerder publiceerde Hendrickx ook boeken over de Leur en over dialect en gaf hij presentaties over de streektaal. “Op z’n Leurs. De mensen die kwamen vonden dat geweldig.”

Schottuldoek

De fascinatie voor het dialect heeft er volgens zijn vrouw Netty altijd al in gezeten. “Jan is veel met taal bezig. En met De Leur, kijk maar naar de foto’s op de muur.” Aan de wanden van hun woning prijken verschillende zwart-wit foto’s van hun geboortegrond. “Soms zeg ik wel eens: Jan, nu is ’t mooi geweest hoor”, lacht Netty. Toch vindt ook zij het zonde dat er steeds minder Leurs in de omgeving te horen is. Haar favoriete woorden? ‘Schottuldoek’ (vaatdoek) en ‘moozugat’ (afvoergat in de bijkeuken).