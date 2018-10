Smelten en smullen bij film Zwaar Verliefd van Etten-Leurse

ETTEN-LEUR- C-Cinema Etten-Leur puilde uit woensdagavond. Vier reguliere films en in drie zalen de voorpremiere van - wat moet worden - de feelgood hit van dit najaar: Zwaar Verliefd. Een romantische komedie naar het boek van de Etten-Leurse Chantal van Gastel. De schrijfster was zelf ook van de partij. "Leuk. Gezellig. Nieuwsgierig. Spannend. en ik was net zelfs een beetje emotioneel. Toen ik mijn vader en moeder de trap op zag gaan."

Ruim 400 bezoekers waren woensdagavond afgekomen op de Ladies Night van C-Cinema Etten-Leur. Dames en dames in de dop liepen over de rode loper, werden met bubbles ontvangen en vergaapten zich aan de stands met accessoires, fashion en beauty. Maar het langst stonden ze toch in de rij bij de stand van Van Gastel.

Om een van haar boeken te kopen en deze te laten signeren. Ook de speciale filmeditie die is uitgebracht. Met exclusieve foto's van de filmset. Een persoonlijke noot van de schrijfster kregen ze cadeau. En natuurlijk even samen op de foto. Want hoe vaak doe je dat nou, met een beroemde Etten-Leurse. Beetje glitter en glamour. Mag best op zo'n avond. Een paar dames melden zich bij de kassa voor de film Liever Verliefd. "Die draait hier niet", zegt de vrolijke jongen achter het glas.

Handtekening

"Het is Zwaar Verliefd." Maakt de bezoekers niet veel uit: "Doe ons dan maar vier keer die Stik Zwaar Verliefd!" De dames lopen door. "Is da nou da vrouwke van die film? Ik bedoel van da boek. Regel voor mij eens een handtekening." Chantal van Gastel ondergaat het allemaal. "Het is gezellig. Het hoort erbij. Ik ben vooral benieuwd wat mensen van de film vinden. Wat m'n lezers van de film vinden. Of ze de personages herkennen. Dat is best spannend."